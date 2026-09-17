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Царьград

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Губернатор Тульской области уладил конфликт с рисунками детей

Губернатор Тульской области уладил конфликт с рисунками детей

Мать девочки из Болохово хочет забыть конфликт из-за рисунков "Смешариков". В августе власть подала на Ксению жалобу в полицию.

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