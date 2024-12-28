В Буэнос-Айресе с аншлагом прошел показ фильма «Вызов»

В Буэнос-Айресе состоялся показ российской картины «Вызов». Показ прошел в Русском доме. Как рассказала глава Русского дома Валерия Птицына, в сентябре состоялась конференция, посвященная будущему аэрокосмической отрасли и проектам, которые реализуют Россия и Аргентина.
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