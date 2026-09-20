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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грицюк о Силаеве: «Когда мы идем в ресторан, люди думают, что он мой телохранитель»

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк пошутил о своем друге, защитнике «Сан-Хосе» Антоне Силаеве. «Он очень большой парень, высокий.

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