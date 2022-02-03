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ЗИДАН МОГ ПЕРЕЙТИ В «БЛЭКБЕРН», РОНАЛДУ – В «АРСЕНАЛ». БЕЗУМНЫЕ ТРАНСФЕРЫ АПЛ, КОТОРЫЕ СОРВАЛИСЬ

ЗИДАН МОГ ПЕРЕЙТИ В «БЛЭКБЕРН», РОНАЛДУ – В «АРСЕНАЛ». БЕЗУМНЫЕ ТРАНСФЕРЫ АПЛ, КОТОРЫЕ СОРВАЛИСЬ

В чемпионате Англии всегда выступали лучшие футболисты мира. Но их могло быть еще больше. В этом тексте вы найдете трансферы, которые сейчас кажутся абсолютно нереальными.

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