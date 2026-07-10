В Роскачестве рассказали, какие препараты нельзя брать в самолет

Пассажиры имеют право перевозить лекарственные препараты как в ручной клади, так и в багаже. Однако многое зависит от состава препарата и от того, где совершается перелет - внутри России или за ее пределами.
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