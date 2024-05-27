Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем у дочери

Известная телеведущая Лера Кудрявцева обеспокоена состоянием здоровья своей пятилетней дочери Маши. В своем аккаунте в социальной сети Кудрявцева сообщила, что у девочки возникли проблемы с носовым дыханием, из-за чего ей пришлось пройти обследование в больнице.