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5koleso.ru

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Евросоюз утвердил жесткие пошлины на китайские электромобили

Евросоюз утвердил жесткие пошлины на китайские электромобили

Дополнительные пошлины на ввоз китайских «электричек» [поправка: электромобилей, произведенных в Китае] в страны Евросоюза будут достигать 35,3% для некоторых компаний из Поднебесной (по всей видимости, речь идет о машинах концерна SAIC, на которые ранее были введены временные тарифы как раз в размере 35,3%).

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