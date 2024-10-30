Евросоюз утвердил жесткие пошлины на китайские электромобили

Дополнительные пошлины на ввоз китайских «электричек» [поправка: электромобилей, произведенных в Китае] в страны Евросоюза будут достигать 35,3% для некоторых компаний из Поднебесной (по всей видимости, речь идет о машинах концерна SAIC, на которые ранее были введены временные тарифы как раз в размере 35,3%).