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Макс Ферстаппен: «Я не борюсь за титул, а в остальном мне не важно, каким я финиширую – 2-м или 6-м»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что был очень рад победе на Гран-при Бахрейна , которая стала для него и команды первой в нынешнем сезоне.

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