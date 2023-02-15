Военное обозрение

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Украинские СМИ признали вывоз архивов государственных учреждений из Артемовска

Украинские СМИ признали вывоз архивов государственных учреждений из Артемовска

В настоящее время представители киевского режима заняты вывозом архивов государственных организаций из Артемовска (Бахмута).

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