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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России появится система мониторинга цен на продукты

В России появится система мониторинга цен на продукты

Система будет фиксировать данные по всей цепочке — от производителя до торговой полки, а источниками станут сведения ФНС, отчетность участников рынка и показатели Росстата Государственная Дума одобрила ряд законопроектов, направленных на постоянный мониторинг цен на продовольственные товары.

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