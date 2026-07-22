В России появится система мониторинга цен на продукты

Система будет фиксировать данные по всей цепочке — от производителя до торговой полки, а источниками станут сведения ФНС, отчетность участников рынка и показатели Росстата Государственная Дума одобрила ряд законопроектов, направленных на постоянный мониторинг цен на продовольственные товары.