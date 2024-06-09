Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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НАТО планируют ввести пост специального посланника на Украине

НАТО планируют ввести пост специального посланника на Украине

НАТО одумывает план по назначению нового постоянного посланника Украины в Киеве, который будет координировать поддержку страны со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран.

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