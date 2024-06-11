Лайфхаки, которые помогут правильно высушить и заморозить овощи и фрукты на зиму Алёна Юрьева С наступлением сезона сбора урожая, многие садоводы и огородники начинают задумываться о том, как сохранить плоды своего труда на долгие зимние месяцы.