Лайфхаки, которые помогут правильно высушить и заморозить овощи и фрукты на зиму Алёна Юрьева С наступлением сезона сбора урожая, многие садоводы и огородники начинают задумываться о том, как сохранить плоды своего труда на долгие зимние месяцы.
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