Владимирская область вводит 12 тыс. контейнеров для чистого цикла

Владимирская область переходит на новый этап в сфере обращения с отходами. В рамках выездного совещания с участием федеральных экспертов обсуждались пути ликвидации накопленного мусорного наследия и переход региона на чистый цикл переработки.
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