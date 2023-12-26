Ирина Хавронина: «Часто неудобно перед тренерами, когда они видят, что мы с Нарижным поругались, порычали друг на друга. Они стараются нас уравновешивать»

Танцевальный дуэт занял на чемпионате России-2024 третье место. – Как велась подготовка к чемпионату России после этапа в Самаре? Как провели прошедший месяц? Нарижный: Подготовка в эмоциональном плане была достаточно тяжелая, если сравнивать с предыдущим этапом.