ОЧНИТЕСЬ! Мы Живём в ГОЛОГРАММЕ. Наталья Бехтерева: О виртуальности нашего Мира Бехтерева 50 лет изучала человеческий мозг и видела то, что не видел никто другой на планете.
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Всем хочется подольше пожить и умереть здоровеньким,не мучаясь. Кому то это удаётся ,но ещё никому из смертных не удалось не удалось быть вечно живым.