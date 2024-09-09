Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Светлана Зуева
    Наконец-то,хоть что-то дельное!☝️Ленивые вареники ...
  • ВераВерная
    И горошек, и грибы, и солёные огурцы))) Пожалейте желудок, это перебор, горошек уж тут точно лишний.Главный осенний с...
  • Светлана Зуева
    Нда уж.....как ляпнут что-нибудь эдакое,как в лужу п@рнут...... за 5 мин можно в мироволновке разогреть готовое.....Главный осенний с...

Главный осенний салат, после которого на Оливье даже не смотрят. Готовить ровно 5 минут

Главный осенний салат, после которого на Оливье даже не смотрят. Готовить ровно 5 минут

Один из вкуснейших салатов осени удивляет своим насыщенным вкусом и богатым ароматом, который создается благодаря обжаренным грибам и пикантным соленым огурцам.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
В огороде бузина...)) И какое отношение этот салат имеет к Оливье, чтоб их можно было сравнивать? Написали б сразу - Жаркое вкуснее Оливье. Про 5 минут вообще, простите, п-деж
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Нда уж.....как ляпнут что-нибудь эдакое,как в лужу п@рнут...... за 5 мин можно в мироволновке разогреть готовое.....
Ответить
16 час.
ВераВерная
И горошек, и грибы, и солёные огурцы))) Пожалейте желудок, это перебор, горошек уж тут точно лишний.
Ответить
13 час.

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