Главный осенний салат, после которого на Оливье даже не смотрят. Готовить ровно 5 минут

Эльфено4ек Чумазикова В огороде бузина...)) И какое отношение этот салат имеет к Оливье, чтоб их можно было сравнивать? Написали б сразу - Жаркое вкуснее Оливье. Про 5 минут вообще, простите, п-деж

СЗ Светлана Зуева Нда уж.....как ляпнут что-нибудь эдакое,как в лужу п@рнут...... за 5 мин можно в мироволновке разогреть готовое.....