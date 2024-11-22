В Госдуме обсудили проблемы крупнотоннажное судостроения

Субсидирование стоимости постройки крупнотоннажных судов в комплексе с модернизацией и обновлением производственных мощностей – ключевые условия для развития средне- и крупнотоннажного судостроения в России.
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