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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Буряты не бегут! (с)

Буряты не бегут! (с)

Путин – о российских солдатах:"Я говорил о мужестве и героизме наших ребят, но меня и радуют, и удивляют многие вещи, о которых мы раньше говорили как о вещах формального характера.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Жаль, что ни власть, ни общество в целом пока не видит, какую мину замедленного действия готовит националистический Царьград: буряты терпят, чеченцы терпят, мордва терпит, татары терпят, остальные более ста народов терпят каждый раз, когда царьградцы на центральном телевидении, здесь, в социальных сетях, настойчиво муссируют идею, что армия русская, оружие русское, победа русская, воины русские. Слова Россия, российский, россияне совершенно не подходят националистам Царьграда, а власть тоже говорит о татарах (и т.д.) лишь когда приезжает в Казань, а в Москве и для них страна русских. Так оплевывать Конституцию страны могут только теряющие разум.
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