Буряты не бегут! (с)

Erl Schweizer

Жаль, что ни власть, ни общество в целом пока не видит, какую мину замедленного действия готовит националистический Царьград: буряты терпят, чеченцы терпят, мордва терпит, татары терпят, остальные более ста народов терпят каждый раз, когда царьградцы на центральном телевидении, здесь, в социальных сетях, настойчиво муссируют идею, что армия русская, оружие русское, победа русская, воины русские. Слова Россия, российский, россияне совершенно не подходят националистам Царьграда, а власть тоже говорит о татарах (и т.д.) лишь когда приезжает в Казань, а в Москве и для них страна русских. Так оплевывать Конституцию страны могут только теряющие разум.