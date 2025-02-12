RT: 36% россиян планируют купить автомобиль в 2025 году

Более трети россиян (36%) запланировали на 2025 год покупку автомобиля. Самой частой причиной стало желание приобрести более современное авто с усовершенствованными характеристиками, на которое автомобилисты готовы в среднем потратить порядка 2 млн рублей, передает RT со ссылкой на соответствующее исследование.