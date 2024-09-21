Зарплаты бюджетникам хотят увеличить в Забайкалье

Средняя зарплата работников бюджетной сферы должна вырасти до 60 тысяч рублей в нынешнем году. Об этом заявил глава Забайкальского края Александр Осипов, сообщает пресс-служба регионального правительства 21 сентября.
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