Барак Обама вступился за палестинцев — это может пригодиться его жене Мишель

Байдену плевать на «чужих» мусульман, а свои его в любом случае поддержат Дмитрий Родионов На фото: палестинцы спасают выжившего после израильской бомбардировки (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Израиль должен вести войну, не нарушая ее обычаев, а если допускать гибель мирных жителей сектора Газа, это обернется нежелательными последствиями для израильской стороны, считает бывший президент США Барак Обама.