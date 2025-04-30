В Смоленской области осуждённый колонии стал фигурантом уголовного дела за пропаганду АУЕ*

Мужчина получил неформальный статус «главного по карантину» и объяснял вновь прибывшим «понятия» жизни в колонии Осужденный в смоленской колонии стал фигурантом еще одного уголовного дела - за пропаганду запрещенного в России движения АУЕ*.
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