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Суд ЕС постановил, что любая женщина из Афганистана имеет право на убежище

Суд ЕС постановил, что любая женщина из Афганистана имеет право на убежище

Суд Европейского союза постановил, что сам факт того, что человек является женщиной с гражданством Афганистана, дает ему право на получение политического убежища на территории интеграционного объединения.

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