Суд ЕС постановил, что любая женщина из Афганистана имеет право на убежище

Суд Европейского союза постановил, что сам факт того, что человек является женщиной с гражданством Афганистана, дает ему право на получение политического убежища на территории интеграционного объединения.
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