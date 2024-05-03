В МИД Ирана сообщили об освобождении экипажа захваченного судна Aries

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонных переговоров с эстонским коллегой Маргусом Цахкной заявил, что весь экипаж арестованного контейнеровоза Aries был освобожден.
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