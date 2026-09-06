Дореволюционные монеты и топор нашли во время реставрации старинного особняка в Барнауле

Этим летом в Барнауле начали реставрировать дом Казакова на улице Пушкина, 45, — один из сохранившихся деревянных особняков исторического центра города Дом Казакова на Пушкина, 45 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым