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Дореволюционные монеты и топор нашли во время реставрации старинного особняка в Барнауле

Дореволюционные монеты и топор нашли во время реставрации старинного особняка в Барнауле

Этим летом в Барнауле начали реставрировать дом Казакова на улице Пушкина, 45, — один из сохранившихся деревянных особняков исторического центра города Дом Казакова на Пушкина, 45 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.

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