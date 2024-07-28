Западных диджеев обвинили в поддержке Кремля за участие в российских фестивалях

Известные западные диджеи продолжают выступать на фестивалях электронной музыки в России летом 2024 года, заявили украинские активисты, обвиняющие их в «нормализации» отношения к военной операции на Украине.
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