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РФ обвинила главу СБУ Малюка в организации теракта на Крымском мосту

РФ обвинила главу СБУ Малюка в организации теракта на Крымском мосту

Следователи РФ предъявили заочно обвинение в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку, который заочно арестован в рамках этого дела и объявлен в розыск в рамках других уголовных дел о терроризме.

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