Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Вы о чем тут речь ведёте?! Какие 90% импорта?!!! Вы живёте в вакууме и ничего не читаете? Полный абсурд в комментария...Козёл отпущения н...
  • Игорь Максаков
    А что, просто будут жить и не работать? Так самим есть нужно и детей кормить. А какой работой их обеспечить это пусть...Козёл отпущения н...
  • Гарий Щерба
    Самое  ГЛАВНОЕ  что бы этот  ДРОН ПОСТУПИЛ  в  ВОЙСА  а  НЕ БЫЛ на  ВЫСТАВКАХ ....!!!Подводный С-70 "О...

С обновлением! Новые Ту-160М и «Ярсы» усилили стратегическую мощь России

С обновлением! Новые Ту-160М и «Ярсы» усилили стратегическую мощь России

  В России завершилось перевооружение мобильной составляющей наземной группировки стратегических ядерных сил, в войска начали поступать первые модернизированные ракетоносцы Ту-160М, а доля современных вооружений в атомной триаде достигла 95%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Хорошие новости, молодцы.
Ответить
13 час.
Геннадий Орлов
Авторы все новости знают, только про одну наверное не слышали. Ютуб в России не работает, а они продолжают выставлять ролики в Ютуб.
Ответить
9 час.
Александр Симаков
Ютуб в Росии работает,  только теперь очень медленно. Долго ждать надо, чтобы ролик загрузился.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх