С обновлением! Новые Ту-160М и «Ярсы» усилили стратегическую мощь России

В России завершилось перевооружение мобильной составляющей наземной группировки стратегических ядерных сил, в войска начали поступать первые модернизированные ракетоносцы Ту-160М, а доля современных вооружений в атомной триаде достигла 95%.
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