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Рязанские новости

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Жительница Путятино потеряла 1,6 млн рублей в инвестиционной афере

Жительница Путятино потеряла 1,6 млн рублей в инвестиционной афере

Потерпевшая переводила деньги более месяца, аферисты выманили у неё 1 миллион 611 тысяч рублей.В полицию обратилась 49-летняя жительница села Путятино с заявлением о мошенничестве.

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