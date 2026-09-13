Жительница Путятино потеряла 1,6 млн рублей в инвестиционной афере

Потерпевшая переводила деньги более месяца, аферисты выманили у неё 1 миллион 611 тысяч рублей.В полицию обратилась 49-летняя жительница села Путятино с заявлением о мошенничестве.
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