«Скажите спасибо, что узбеки строят вам Россию». Узбекистан оказался развитой страной, жители которой нас не уважают

Bogdan Stupin

В целом, автор вполне достоверно представила картину нынешней узбекской жизни. В том числе и особенности узбекского менталитета. Так что нагловатые "мнения" ряда оппонентов вполне можно отнести к признакам ими же упоминаемых недочетов автора. А вот то, что ежели "Узбекистан развернется к НАТО, само население воспринимает как блеф" - это "страшилка", весьма сомнительно. На Украине тоже поднимали на смех людей, которые видели опасность в сближении с НАТО. Причем, буквально за несколько лет до того, как ЭТО стало фактом.