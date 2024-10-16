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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Скажите спасибо, что узбеки строят вам Россию». Узбекистан оказался развитой страной, жители которой нас не уважают

«Скажите спасибо, что узбеки строят вам Россию». Узбекистан оказался развитой страной, жители которой нас не уважают

Телеканал 360 Недавно я вернулась из долгой поездки по Средней Азии. Провела там несколько недель.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Измена! нАВОРОВАННОЕ ЗАСТИЛАЕТ ГЛАЗА...
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4 час.
Bogdan Stupin
В целом, автор вполне достоверно представила картину нынешней узбекской жизни. В том числе и особенности узбекского менталитета. Так что нагловатые &quot;мнения&quot; ряда оппонентов вполне можно отнести к признакам ими же упоминаемых недочетов автора. А вот то, что ежели  &quot;Узбекистан развернется к НАТО, само население воспринимает как блеф&quot; - это &quot;страшилка&quot;, весьма сомнительно. На Украине тоже поднимали на смех людей, которые видели опасность в сближении с НАТО. Причем, буквально за несколько лет до того, как ЭТО стало фактом.
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2 час.
SY
Svetlana Yamashkina
https://masterok.livejournal.com/5555894.html?utm_medium=email&amp;utm_source=JournalNewRepost
Уникальность Узбекистана обошлась России в 700 миллиардов долларов
masterok livejournal
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15 мин.

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