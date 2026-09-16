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Царьград

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АТОР сообщил о подорожании отелей во Вьетнаме на 14% этим летом

АТОР сообщил о подорожании отелей во Вьетнаме на 14% этим летом

Этим летом отмечено подорожание отелей в Вьетнаме на 14%. Это связано с ростом популярности страны у русских туристов и увеличением бронирований пятизвездочных отелей.

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