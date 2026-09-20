Беспилотник попал в здание на Ореховом бульваре в Москве во время атаки

Район Орехового бульвара охватывает территории Орехово-Борисово и Зябликово. Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуевском округе при попадании дрона в частный дом погиб пожилой мужчина, а также один человек пострадал в Ленинском округе Московской области.
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