Беспилотник попал в здание на Ореховом бульваре в Москве во время атаки

Район Орехового бульвара охватывает территории Орехово-Борисово и Зябликово. Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуевском округе при попадании дрона в частный дом погиб пожилой мужчина, а также один человек пострадал в Ленинском округе Московской области.