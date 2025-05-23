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Татар-информ

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Леонов: Татарстан готов принять Зимние игры БРИКС уже в этом году

Леонов: Татарстан готов принять Зимние игры БРИКС уже в этом году

Министр спорта РТ Владимир Леонов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Программа Зимних игр БРИКС еще не сформирована, но инфраструктура Татарстана готова к проведению состязаний уже зимой текущего года.

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