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Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в 5 турах ЛЧ. У «Селтика» 14 пропущенных, как и у «Юнайтед»

Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в 5 турах ЛЧ. У «Селтика» 14 пропущенных, как и у «Юнайтед»

За 5 туров Лиги чемпионов манкунианцы пропустили 14 голов. «Антверпен» – единственный участник группового этапа главного еврокубкового турнира, который на указанном отрезке оборонялся менее эффективно, чем «Юнайтед».

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