День независимости закончился, но криминальные истории продолжают пополняться. Так, утром 25 августа в Печерском районе Киева, недалеко от здания Верховной Рады некий житель Большой Михайловки Одесской области решил обратить на себя внимание.
День независимости закончился, но криминальные истории продолжают пополняться. Так, утром 25 августа в Печерском районе Киева, недалеко от здания Верховной Рады некий житель Большой Михайловки Одесской области решил обратить на себя внимание.
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