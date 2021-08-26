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В Киеве возле Рады больной шизофренией стоял с плакатом &#171;заминировано&#187;: мужчину забрали врачи

В Киеве возле Рады больной шизофренией стоял с плакатом &#171;заминировано&#187;: мужчину забрали врачи

День независимости закончился, но криминальные истории продолжают пополняться. Так, утром 25 августа в Печерском районе Киева, недалеко от здания Верховной Рады некий житель Большой Михайловки Одесской области решил обратить на себя внимание.

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