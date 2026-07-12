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Холанд о выходе в 1/4 финала ЧМ: «Это изменило Норвегию. И меня как человека. Думаю, я стал немного известнее»

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о том, что команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2026. На этой стадии норвежцы уступили сегодня Англии (1:2).

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