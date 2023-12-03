Мировой рекорд по коллективному сбросу веса установили в Кузбассе

В Кемеровской области установили мировой рекорд по коллективному снижению веса.Представитель Книги рекордов России Юлия Пронина уведомила об этом 3 декабря со сцены «Кузбасс-Арены», сообщили в региональном центре спортивных сооружений Кузбасса.