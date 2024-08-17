Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Сергей К
    ЦИПСО? Как контора зовется? Может я тоже устроюсь...Не морочьте голов...
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Каким мигрантам проще получить гражданство России? Игру диаспор против русских раскрыл политолог

Каким мигрантам проще получить гражданство России? Игру диаспор против русских раскрыл политолог

Sergey Elagin/Globallookpress Николай Севостьянов объяснил, каким мигрантам на самом деле проще получить гражданство России.

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Комментарии
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Александр
Очередной болтолог,вроде Кабанова и Матвеева.
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Ну, болтолог и русофоб Александр, в не конкуренции...
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1 час.
Михаил Молчев
Поболтать-то мы все горазды, но ВНЕ конкуренции находятся наши дармоеды, они же хрен кем знает &quot;выбранные&quot; депутаты, которым ближе свой карман, нежели благосостояние народа. Не они ли стадами к нам черножопых завозят? За мзду малую. Мусорам, ныне полицаям, тоже свой кусок откусить хочется, отсюда и торговля гражданством. Ни в одной стране мира не дают гражданства просто так, льгот, с ним, гражданством, тоже не дарят. Контракт отработал и fuck out домой.
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1 час.

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