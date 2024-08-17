Каким мигрантам проще получить гражданство России? Игру диаспор против русских раскрыл политолог

Михаил Молчев

Поболтать-то мы все горазды, но ВНЕ конкуренции находятся наши дармоеды, они же хрен кем знает "выбранные" депутаты, которым ближе свой карман, нежели благосостояние народа. Не они ли стадами к нам черножопых завозят? За мзду малую. Мусорам, ныне полицаям, тоже свой кусок откусить хочется, отсюда и торговля гражданством. Ни в одной стране мира не дают гражданства просто так, льгот, с ним, гражданством, тоже не дарят. Контракт отработал и fuck out домой.