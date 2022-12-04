На предстоящей неделе температура немного повысится, но все равно будет достаточно морозно

﻿﻿На этой неделе температура несколько повысится, но все еще будет достаточно морозно В последний раз такое холодное начало декабря наблюдалось в столичном регионе в 2002 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.