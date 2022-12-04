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На предстоящей неделе температура немного повысится, но все равно будет достаточно морозно

На предстоящей неделе температура немного повысится, но все равно будет достаточно морозно

﻿﻿На этой неделе температура несколько повысится, но все еще будет достаточно морозно В последний раз такое холодное начало декабря наблюдалось в столичном регионе в 2002 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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