Intel представила концепты модульных компьютеров нового поколения На CES 2025 ком...

Intel представила концепты модульных компьютеров нового поколенияНа CES 2025 компания Intel продемонстрировала свои свежие идеи в области модульной электроники, включая карманные компьютеры и ноутбуки с возможностью горячей замены компонентов.
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