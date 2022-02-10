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Срок выдачи потребкредитов могут ограничить пятью годами

Срок выдачи необеспеченных займов ограничат пятью годами, а банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг, пишут «Известия».

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