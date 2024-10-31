Депутат Хамзаев угрожает Попову из-за споров о хиджабах Татьяна СергееваЗапрет ношения хиджабов для школьниц Владимировской области оернулся настоящим скандалом.
Депутат Хамзаев угрожает Попову из-за споров о хиджабах
Комментарии
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Natalia Ivanova
Уберите на хрен всех мигрантов с мигрантёнышами из России и хиджабов не будет.
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12 час.
АП
Александр Поляничко
Убрать мигрантов и дышать станет легче. Хочет в школу в хиджабе ходить , выслать домой вместе с родителями, пусть там ходит в чем хочет.
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10 час.
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