Мифы и правда о диетах

Попробуем разобраться вместе с нашим экспертом в вопросах похудения.фото: freepik.com--> Мифами о диетах особенно пестрит интернет, и с каждым годом они становятся всё более популярными — с той лишь разницей, что фактами особо никто не «заморачивается».