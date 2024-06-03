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Мифы и правда о диетах

Мифы и правда о диетах

Попробуем разобраться вместе с нашим экспертом в вопросах похудения.фото: freepik.com--> Мифами о диетах особенно пестрит интернет, и с каждым годом они становятся всё более популярными — с той лишь разницей, что фактами особо никто не «заморачивается».

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