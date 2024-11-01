Срочное заседание в Киеве: командиры ВСУ устроили Зеленскому «темную»

В данном документе приводится информация о критическом положении с личным составом на фронте. Командиры сообщают, что укомплектованность их подразделений в некоторых районах составляет лишь около 35% от необходимого числа.
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