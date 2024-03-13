Выяснились карьерные предпочтения школьников

Рабочие профессии становятся престижнее офисных Российские школьники назвали рабочие специальности более престижными, чем офисные, сообщает президентская платформа «Россия – страна возможностей» со ссылкой на результаты исследования карьерных предпочтений молодежи.
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