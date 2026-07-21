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ГД ратифицировала протокол к договору о военно-техническом сотрудничестве РФ и Белоруссии

ГД ратифицировала протокол к договору о военно-техническом сотрудничестве РФ и Белоруссии

Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, подписанный в Москве 23 декабря 2025 года.

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