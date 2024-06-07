Радомир Маркуш 6 июня 2024 г., 17:01 Вражеские источники утверждают, что украинская армия ради пропагандистского эффекта готова на безумства 5 июня Вооруженные силы РФ вели тяжелые бои в Волчанске, постоянно контратакуя врага.
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