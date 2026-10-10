Первая партия российского дизеля находится уже у берегов США

Первая партия дизельного топлива из России уже приближается к американским берегам на борту танкера. Судно с почти 230 тысячами баррелей дизельного топлива вышло из порта Санкт-Петербурга ещё 22 сентября и сейчас движется через Атлантику к восточному побережью США.