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Аргументы недели

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Первая партия российского дизеля находится уже у берегов США

Первая партия российского дизеля находится уже у берегов США

Первая партия дизельного топлива из России уже приближается к американским берегам на борту танкера. Судно с почти 230 тысячами баррелей дизельного топлива вышло из порта Санкт-Петербурга ещё 22 сентября и сейчас движется через Атлантику к восточному побережью США.

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