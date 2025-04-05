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Медвежий угол

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Глава азербайджанской диаспоры не смог заставить журналистов замолчать

Глава азербайджанской диаспоры не смог заставить журналистов замолчать

Царьград Фото: Freepik.com Глава общественной организации "Азербайджан - Урал" Шахин Шыхлински очень чутко относится к публикациям в СМИ как о собственной персоне, так и о преступниках с азербайджанским корнями.

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Комментарии
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Александр Денисов
Любая диаспора - это узаконенная ОПГ уже сросшаяся с чиновно-ментовской местной &quot;грядкой&quot; и выкорчевать все это очень сложно, тут, как говаривал сантехник из старого анекдота: &quot;...систему менять надо...&quot;(с)
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11 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Это же турецкая 5-я колона в России.
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6 час.
МАКСИМ
на него встречный иск за клевету
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4 час.
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