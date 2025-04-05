Глава азербайджанской диаспоры не смог заставить журналистов замолчать

Александр Денисов

Любая диаспора - это узаконенная ОПГ уже сросшаяся с чиновно-ментовской местной "грядкой" и выкорчевать все это очень сложно, тут, как говаривал сантехник из старого анекдота: "...систему менять надо..."(с)