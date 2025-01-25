Пассажирский Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Хабаровском крае

На борту находились 24 человека, 20 из которых пассажиры. Никто не пострадал.фото: t.me/vm_sutПассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Хабаровском крае, сообщает 25 января пресс-служба восточного межрегионального управления на транспорте СК России.